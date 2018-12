Sosta gratuita per Natale. La soddisfazione di Confesercenti

PISA – “Un segnale concreto di sostegno al commercio cittadino in occasione di un periodo fondamentale come quello delle festività natalizie. La dimostrazione dell’importanza del dialogo e dell’ascolto delle nostre richieste”. Questo il commento di Luigi Micheletti, presidente area pisana di Confesercenti Toscana Nord, alla decisione dell’amministrazione comunale di istituire la sosta gratuita negli stalli blu cittadini in occasione dei pomeriggi di venerdì e tutto il giorno il sabato fino a Befana.

“Avevamo sollecitato il sindaco Michele Conti – dice ancora Micheletti – ad una azione concreta per favorire i commercianti del centro durante il Natale in particolare dal punto di vista della sosta. La crisi economica persiste ancora e l’e-commerce è una minaccia crescente per il commercio di vicinato. Soprattutto la parte di Tramontana è quella maggiormente penalizzata per una oggettiva mancanza di parcheggi non a pagamento a ridosso del centro. Va dato atto all’amministrazione comunale di aver accolto immediatamente la nostra proposta, tanto che l’annuncio è arrivato dallo stesso sindaco Conti in occasione della sua partecipazione alla presidenza area pisana di Confesercenti”.

Altro aspetto apprezzato dal presidente, quello dell’illuminazione natalizia. “Anche in questo caso il Comune ha deciso di investire una cifra importante per creare una atmosfera consona al periodo nelle strade del centro. Importante, poi, che parte di questi soldi siano stati messi anche per il litorale. Cifra che, finalmente, va ad aggiungersi in maniera significativa agli investimenti che quest’anno come negli anni passati hanno sempre fatto i commercianti. Commercianti che non si sono mai tirati indietro con le proprie risorse in momenti, purtroppo, ancora difficili per i nostri settori”.