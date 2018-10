Sosta gratuita negli stalli blu a Natale, Confesercenti risponde agli ambientalisti

PISA – Sosta gratuita negli stalli blu in occasione delle festività natalizie per favorire l’accesso al centro storico per lo shopping. L’annuncio era arrivato venerdì da parte del sindaco Michele Conti in occasione della presidenza area pisana di Confesercenti Toscana Nord dove era stato invitato per un confronto con gli imprenditori.

Era stata la stessa Confesercenti Toscana Nord a chiedere al sindaco un intervento concreto a favore delle attività commerciali, magari proprio iniziando dalla riduzione della sosta a pagamento in occasione del Natale; richiesta che è stata accolta e che dovrebbe prevedere sosta gratuita negli stalli blu il sabato a partire dalla fine di novembre. Una decisione che però ha trovato la contrarietà dell’associazione ambientalista“La città ecologica”.

Agli ambientalisti replica Confesercenti Toscana Nord. “Francamente rimaniamo perplessi di questa presa di posizione – dice il presidente area pisana Luigi Micheletti – che ci sembra fuori da ogni logica. Non comprendiamo come permettere la sosta gratuita il sabato, per poco più di un mese per altro in aree di sosta esterne al centro storico, possa provocare le conseguenze negative evocate dall’associazione “La città ecologica”. Non ci pare che tutta questa attenzione nei confronti del traffico sia rivolta anche ai centri commerciali i cui parcheggi gratuiti vengono presi d’assalto da migliaia di auto, spesso in coda per entrare nelle aree di sosta”. La conclusione del presidente Micheletti: “I collegamenti dei bus navetta con il centro già ci sono, ma è giusto anche incentivare la sosta negli stalli blu soprattutto nella parte a nord della città in cui ci sono molto meno possibilità di parcheggio rispetto alla parte sud. Il sindaco ha accolto una proposta che favorisce non solo i commercianti, ma anche i cittadini che, ripeto, per un periodo davvero limitato, possono fare shopping senza l’assillo delle multe per la scadenza del parcometro”.