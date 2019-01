Spacciano droga sulla panchina, bloccano due strade per arrestare due pusher

PISA – Nel pomeriggio di venerdì 18 gennaio, le volanti della Questura di Pisa sono intervenute in Piazza Gambacorti dove due stranieri erano stati notati mentre stavano spacciando sostanza stupefacente seduti sulle panchine, di fronte ai passanti. T.M., 33enne marocchino, e G.M., 25enne tunisino, entrambi irregolari sul territorio nazionale, alla vista degli agenti hanno tentato di scappare ma all’imbocco della strada che conduce a via san Martino vengono subito presi dagli agenti che avevano bloccato la strada.

Addosso ai due vengono trovate 20 dosi tra cocaina e eroina ed anche banconote di piccolo taglio; nel corso dell’operazione viene anche identificato un terzo straniero, presente nella piazza nel momento dell’intervento e anch’esso irregolare. T.M. e G.M sono stati arrestati per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio e rinchiusi nelle camere di sicurezza della questura in attesa dell’udienza per direttissima mentre il terzo straniero è stato espulso dal territorio nazionale con decreto del Prefetto di Pisa .