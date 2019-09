A spasso sulle Mura con l’archeologo

PISA – Passeggiata archeologica sulle Mura di Pisa, in compagnia di Giuseppe Clemente e di Francesca Bulzomì, presidente e vicepresidente della sezione toscana dell’Associazione Nazionale Archeologi, alla scoperta di scavi urbani ormai invisibili e di aneddoti sul lavoro dell’archeologo in città.

Appuntamento domenica 6 ottobre dalle 10.30 alle 12.30 con ingresso da piazza delle Gondole e arrivo in piazza dei Miracoli.

È possibile prenotare telefonando al numero 050 0987480 o recandosi alle biglietterie delle Mur dal lunedì alla domenica dalle 9 alle 19, diritto di prevendita 1,50 euro. Se rimangono posti disponibili è possibile acquistare i biglietti direttamente alla partenza. L’ingresso è gratuito per i soci Ana, per i bambini fino a 8 anni e per gli accompagnatori delle persone con disabilità. Gli eventuali disabili motori dovranno comunicarlo e potranno essere fatti scendere, alla fine della visita, all’ascensore della Torre Piezometrica.

Il camminamento in quota sulle Mura di Pisa permette di ammirare un inedito panorama di Pisa. Il percorso misura 3 km con 4 punti di salita, di cui 3 accessibili alle persone con disabilità; intorno alle Mura si sviluppano 3 ettari di verde urbano, il cosiddetto pomerio. L’antica cinta muraria, realizzata tra il XII e il XIII secolo, sono un esempio dell’architettura militare dell’epoca. CoopCulture, Cooperativa Itinera e Promocultura costituiscono l’associazione di imprese che gestisce il camminamento in quota. Informazioni su orari e biglietti su questo sito.