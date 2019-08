Spiriti Solitari cantano Lucio Dalla ad Argini & Margini

PISA – Continua con successo la rassegna “Spiriti solitari – cantautori ascoltati, visti, raccontati”, ideata e condotta da Marco Masoni e Fabrizio Bartelloni. Il prossimo appuntamento sarà giovedì 5 settembre alle 21 in riva all’Arno, a Argini e Margini con “Il profondo mare di Lucio Dalla”, apparente replica dell’incontro del 2 marzo scorso.

Verrà tracciata in modo originale la parabola artistica di Dalla, con ascolto e visione di suoi brani noti e meno noti anche tramite aneddoti, storie, incontri che hanno reso grande, attuale e universale l’artista bolognese, il tutto condito dalle battute estemporanee e dalla profondità della proposta dei due conduttori.

Masoni e Bartelloni avranno da divertirsi alle prese con un cantautore a ben vedere affatto solitario, forse il più poliedrico, meno prevedibile e più incline alla collaborazione della musica leggera italiana, unico capace di spaziare dal jazz alla lirica, transitando per il pop e le colonne sonore. I due mattatori, come fanno per ogni incontro che affrontano, proporranno anche sorprese per chi di Dalla è convinto di sapere proprio tutto, per esempio questa volta potrebbe uscire una versione inedita di Com’è Profondo Il Mare, un video di Dalla clarinettista nel 1960 o un medley inedito.

Da segnalare che PRIMA dell’inizio dell’incontro verranno trasmesse dagli altoparlanti di Argini e Margini molte chicche e rarità di Dalla, come duetti con Anna Oxa, Toquinho, Renzo Zenobi, Marta Sui Tubi, Marco Mengoni, Mina, Francesco Guccini, Neri Per Caso ecc.

Per tutti gli appassionati di Lucio Dalla, dunque, l’appuntamento è per giovedì 5 settembre alle 21 ad Argini e Margini.