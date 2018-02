Nuovo sportello informa giovani a Fornacette

FORNACETTE – Studio, lavoro, formazione, opportunità europee. Da Venerdì 9 Febbraio, una preziosa bussola per orientarsi nella fitta rete delle occasioni dedicate ai più giovani sarà a disposizione di tutti e tutte nello Spazio Giovani di Fornacette.

Apre i battenti in via Morandi l’Informagiovani, uno sportello a disposizione di ragazzi e ragazze a caccia di possibilità ed esperienze formative a livello locale, nazionale e addirittura internazionale. I numerosi servizi dell’Informagiovani saranno a cura dalla Cooperativa Agape, che opererà in stretta collaborazione con l’Unione Valdera e il Comune di Calcinaia. Tutti i Venerdì, dalle ore 16 alle ore 19, personale addetto ed esperto sarà dunque pronto a guidare gratuitamente gli utenti interessati alla scoperta delle opportunità più adatte a loro.

Chi si rivolgerà allo Sportello potrà consultare autonomamente opuscoli, materiale informativo e banche dati, ma anche chiedere l’aiuto degli operatori, che si occuperanno di svolgere attività di orientamento individuale e di far da guida alla compilazione del curriculum vitae.

L’Informagiovani di Fornacette avrà una vocazione “a 28 stelle”, poiché sarà anche sede dello sportello Eurodesk. Si tratterà infatti di una finestra aperta sui progetti, i bandi, i programmi e le opportunità che si profilano sull’orizzonte dell’Unione Europea. Gli addetti saranno dunque pronti a fornire informazioni di respiro internazionale relativamente a settori come istruzione, formazione professionale, lavoro, viaggi, tirocini e Servizio Volontario Europeo.

A partire dal 9 Febbraio, giorno del debutto dello Sportello, l’appuntamento con l’Informagiovani di Fornacette sarà dunque fisso e settimanale, a disposizione di ragazzi e ragazze del territorio.