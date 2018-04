Stabilizzazione precari Aoup e Asl Nord Ovest. Gelli e Porcaro (Pd): “Risultato frutto di politiche lungimiranti e concrete”

PISA – Federico Gelli, responsabile nazionale sanità Pd e Alberto Porcaro responsabile provinciale sanità Pd Pisa sulla stabilizzazione dei contratti dell’Aoup e dell’Asl Nord Ovest.

“Grande soddisfazione per la progressiva stabilizzazione dei lavoratori precari dell’Azienda ospedaliero universitaria pisana e della Asl Nord Ovest nel triennio 2018-2020. Questo è stato possibile grazie alla Legge Madìa e all’emendamento approvato grazie al Pd, in occasione dell’ultima legge di bilancio, che consente alle regioni virtuose di avere meno vincoli per l’assunzione del personale.

È questa la strada maestra da seguire. La qualità del lavoro in sanità rende migliore la sanità stessa, non dobbiamo mai dimenticarlo”.