Nuovo Stadio, la delibera arriva in Consiglio Comunale

PISA – Giovedì 19 aprile dalle 15, sala Regia del Comune, nuova seduta del Consiglio Comunale. Al centro della discussione il via libera alla delibera sul nuovo Stadio Comunale.

Sembra, infatti, che il parere del Collegio dei Sindaci Revisori sull’emendamento approvato proprio questa mattina dalla quarta Commissione Consiliare arriverà solo durante la mattinata di domani.

La seduta (è prevista la diretta streaming) sarà però aperta da tre question time. Il primo, del consigliere Ciccio Auletta (unacittàincomune-prc), è su i biglietti gratuiti per accedere alle Mura per i residente. Gli risponderà il Sindaco Marco Filippeschi. Il secondo, del consigliere Maurizio Nerini (noiadessopis@fdi-an), è sulle difficoltà per i disabili a fare la raccolta differenziata. Risponderà, anche a questo question time, il Sindaco Marco Filippeschi. Il terzo question time, infine, è del consigliere Riccardo Buscemi (Fi) è sulle “situazioni di stress” denunciate da alcuni dipendenti comunali. Gli risponderà l’assessore al personale Federico Eligi.

E’ prevista, inoltre, anche la discussione di alcune interrogazioni, come quella del consigliere Raffale Latrofa (Pisa nel cuore) su i locali sopra le Logge di Banchi e la discussione, infine, anche di alcune proposte come quella di revocare la cittadinanza onoraria a Silvia Baraldini. Primo firmatario il consigliere Filippo Bedini (noiadessopis@fdi-an).

La prossima seduta – l’ultima di questa legislatura – si terrà martedì 24 aprile, anche se, molto probamente, verrà convocata una seduta del Consiglio Comunale anche lunedì 23 aprile.