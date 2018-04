Stadio, nuova riunione della 4° Commissione

PISA – Venerdì 13 aprile alle 8,30, presso la Sala “Gino Biasci” – 3° piano Palazzo Mosca, sede del Comune di Pisa – nuova riunione della 4° Commissione (la Commissione Patrimonio) del Consiglio Comunale. Questa nuova riunione è stata convocata dalla sua Presidente che è la consigliera Rita Mariotti.

Dopo la riunione di ieri pomeriggio, dove l’assessore ai lavori pubblici Andrea Serfogli aveva illustrato la delibera denominata “INTEGRAZIONE del PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI – STADIO COMUNALE ‘ARENA GARIBALDI – STADIO ROMEO ANCONETANI’ – – e la cui approvazione costituisce il passaggio fondamentale per il nuovo stadio comunale, e che nei giorni scorsi aveva già ricevuto il parere favorevole del collegio dei Revisori dei Conti, continua dunque la discussione tra i consiglieri comunali che dovrebbe portare poi al voto finale in Consiglio Comunale che si terrà, probabilmente, nella seduta di giovedì prossimo, 19 aprile.

Questa seduta del Consiglio Comunale sarà la penultima seduta del Consiglio Comunale di questa legislatura. L’ultima seduta, infatti, si terrà martedì 24 aprile, dalle 15, Sala Regia del Comune.

COLLEGIO DI REVISIONE DEI CONTI. Con il Verbale n° 12 del 10/04/2018 che ha come oggetto la Proposta di Deliberazione di Consiglio 1570382 relativa a: INTEGRAZIONE PIANO

DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI – STADIO COMUNALE ‘ARENA GARIBALDI – STADIO ROMEO ANCONETANI’.

L’organo di Revisione del Comune di Pisa nelle persone di Graziano Bellucci, Presidente Claudio Bartali, effettivo

Luca Adelmo Lombardi, effettivo

PREMESSO – che il “Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari” è stato approvato quale parte

integrante del DUP, con deliberazione del Consiglio Comunale n° 58 del 21/12/2017;

VISTI

– la proposta di delibera di PDCC n°1570382;

– la Relazione di stima del valore e del diritto di superficie trentennale dello Stadio comunale

“Arena Garibaldi – Romeo Anconetani” ubicato in Pisa, rilasciata dall’Agenzia delle Entrate in data

30/01/2018 prot. 4865;

– il Parere di Regolarità Tecnica del dirigente del settore Patrimonio – Sport – Prevenzione – Datore

di lavoro sig. Francesco Sardo, rilasciato in data 27/03/2018;

– il parere di Regolarità Contabile favorevole del dirigente dei Servizi Finanziari dell’Ente dott.

Claudio Sassetti rilasciato in data 06/04/2018;

preso atto che:

– tale deliberazione comporta riflessi diretti sul patrimonio dell’Ente;

– l’alienazione/valorizzazione dell’immobile resta subordinata all’adozione di successivi atti

consiliari in esito ai necessari approfondimenti istruttori;

il Collegio, per quanto di sua competenza, nell’esprimere parere FAVOREVOLE, raccomanda che,

relativamente al bilancio dell’Ente, prima di accertare le somme nella parte entrata ed impegnare i

relativi importi nella parte spesa, vengano espletati tutti gli atti amministrativi previsti dalla vigente

normativa.