Stadio Rocchi di Viterbo: tutte le info di come raggiungerlo

PISA – In relazione al match Viterbese-Pisa, in programma domenica 28 gennaio (ore 18.30) allo Stadio “Enrico Rocchi” la Questura di Viterbo invita la tifoseria nerazzurra ad attenersi alle seguenti indicazioni.

I cancelli dello stadio saranno aperti alle ore 17 e i tifosi pisani potranno raggiungere il parcheggio loro riservato in via del Pilastro utilizzando questi itinerari comunque ben indicati da apposita cartellonistica.

Provenienti da A1. Uscita Orte – S.S. 675 – Uscita Viterbo Centro Aeroporto Terme Stadio – Strada Bagni – Piazza Martiri Foibe Istriane – Via del Pilastro – Parcheggio

Provenienti S.S. 1 Aurelia. A12 – Uscita Monteromano – S.S. 1 Bis – Monteromano – S.S. 675 – Uscita Viterbo Centro Aeroporto Terme Stadio – Strada Bagni – Piazza Martiri Foibe Istriane – Via del Pilastro – Parcheggio

L’accesso al settore ospiti, interamente destinato ai tifosi nerazzurri, sarà possibile dall’itinerario riservato e protetto con ingresso in via Newman. Si ricorda che la vendita dei tagliandi per il settore ospiti terminerà alle ore 19 di sabato 27 gennaio e per poter acquistare un regolare biglietto sarà necessario essere possessori di Tessera del Tifoso

La Questura di Viterbo informa inoltre che qualora gli striscioni siano autorizzati per tutta la stagione calcistica gli stessi potranno essere introdotti all’interno dell’impianto a seguito della sola comunicazione di quelli che si intende esporre. Per gli striscioni non già autorizzati è necessaria invece l’autorizzazione del G.O.S. su richiesta della società sportiva. L’introduzione di tamburi ad una sola battuta e/o megafoni è sottoposta alle stesse regole degli striscioni.