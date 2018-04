Start per “Pisa in fiore”. La città si colora di piante e fiori

Pisa – Al via “Pisa in fiore” per le vie della città e delle piazze principale. 3 giorni, un weekend, una molteplicità di fiori in esposizione in piazza Garibaldi , piazza Vittorio Emanuele e molte altre.

QUi è possibile vedere alcuni video dell’evento

Rose, tulipani, gerbere, ortesie, margherite, primule, bonsai, verbena, geranei, piante aromatiche e molte altre hanno invaso le vie della città dalla torre pendente abbellendo e mostrando a curiosi e turisti la molteplicità di piante e fiori esistenti.

Soltanto questo? no. Oltre a Pisa in fiore, c’è anche molto altro: giochi per bambini, musica, artisti di strada e stand di oggettistica sono un ottimo strumento di svago per la città e contribuiscono ad animarla.

Molta la gente presente per le strade, incuriosita dalle rarità o meno esposte per le vie e desiderosa di odorarle o semplicemente ammirarle. L’evento è in corso e sarà possibile esplorarlo fino a domani, 15 Aprile.

Che aspettate?