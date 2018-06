“E..state a Cascina 2018”, oltre 200 eventi arricchiranno il palinsesto

CASCINA – Oltre 200 eventi, tutti a ingresso libero e gratuito, per tutta la durata dell’estate, a Cascina e in tutte le località del suo territorio. Ecco “E..state a Cascina 2018”, il cartellone estivo organizzato dalla Confcommercio Provincia di Pisa con il contributo del Comune.

L’iniziativa è stata presentata martedì 5 giugno in municipio dal sindaco Susanna Ceccardi, Federico Pieragnoli e Alessandro Trolese, rispettivamente direttore e vice presidente di Confcommercio Provincia di Pisa, e Mario Biasci, Presidente della Pro Loco di Cascina.

Presenti anche numerosi rappresentanti delle associazioni che hanno proposto gli eventi in cartellone.

«Il primo grazie dell’amministrazione comunale va a tutte le associazioni che hanno reso possibile questa seconda edizione di E..state a Cascina – ha detto il sindaco Ceccardi- che quest’anno si caratterizza sia per eventi ormai diventati tradizionali, come “Aspettando la battaglia”, sia con eventi del tutto nuovi, come “Il Circo nero e Rememories. Tanti eventi sia a Cascina sia nelle altre località del nostro territorio che puntano anche ad un rilancio turistico, a valorizzare le attività commerciali. Un invito a restare a Cascina anche durante l’estate, dove si potranno trovare divertimento e svago”.

«Imprenditori e commercianti ci chiedono costantemente di organizzare e promuovere eventi – ha detto il direttore Pieragnoli- perché rappresentano un veicolo di attrazione turistica importante. E avere un Comune che vuol fare eventi da maggio a settembre è importantissimo perché ci sarà la possibilità non solo di restare a Cascina, ma anche di venire a Cascina per assistere agli oltre 200 eventi in programma, tutti, lo ribadisco, a ingresso gratuito».

“Gli eventi quest’anno toccano tutte le età – ha aggiunto il vice presidente Trolese – si va infatti dal Circo nero, rivolto ai giovani, alla musica degli Homo Sapiens e all’appuntamento “Rememories”, con le canzoni degli anni ’80 e’90. E poi quest’anno ci sarà la chiusura con il Cosplay Contest”.

“Il cartellone sarà ricco anche nelle frazioni di Cascina – ha detto Biasci – a partire da sabato prossimo, con la Festa degli aquiloni a San Benedetto. Ma nel corso dell’estate eventi si svolgeranno anche a Musigliano, Navacchio, Latignano e San Frediano a Settimo”.

Iniziato lo scorso 18 maggio, eventi, spettacoli, concerti, feste, laboratori musicali ed esibizioni di danza dureranno fino a domenica

16 settembre compresa, quando la manifestazione si chiuderà con la

fantasia e i personaggi del Cascina Cosplay Contest 2018.

IL CALENDARIO. Nel mezzo una lunga cavalcata di appuntamenti sotto le stelle. Tra GLI eventi di maggior richiamo spicca lo spettacolo del Circo Nero, una

meravigliosa corte dei miracoli che affascinerà con la sua allegria grandi e

piccini, in programma sabato 4 agosto. Il format vincente del concerto

“Rememories”, con l’indimenticabile musica anni ’80 e ’90 animerà piazza

Caduti di Cascina venerdì 20 luglio, mentre un’altra serata dance con il

popolarissimo Dj Riccardo Cioni è prevista giovedì 21 giugno. Ancora

grande musica con gli “Homo Sapiens 30 anni in una sera” venerdì 27

luglio, in aggiunta alle cover di Lucio Dalla [lunedì 2 luglio], Vasco Rossi

[lunedì 23 luglio], Renato Zero [sabato 25 agosto], l’omaggio a Pino

Daniele [mercoledì 27 giugno], il tributo ai Nomadi [16 luglio]. In vista

un mare di comicità con il cabaret di Graziano Salvadori e compagni il

10 giugno, di Kagliostro il MagiKomico e la Filipponi sabato 30 giugno.

Molta l’animazione dedicata ai bambini: si parte sabato 9 giugno con la

Festa degli Aquiloni, giovedì 12 luglio andrà in scena uno spettacolo per

bambini a cura della Fondazione Sipario Onlus, e ancora il 12 luglio con

Linda e un sacco di cose da fare e Mafalda e il suo cagnolino il 2

agosto. Venerdì 6, sabato 7 e domenica 8 luglio una tre giorni interamente

dedicata alla rievocazione storica “Aspettando la battaglia….Cascina Ad.

1364” con il momento più emozionante del Torneo di combattimento

medievale, sabato 11 agosto saliranno sul ring di piazza Caduti i

Campioni del Wrestling, l’esibizione dei Samurai il 29 luglio. Il concerto per il 170° della Filarmonica Municipale G. Puccini è in programma martedì 3 luglio, mentre la selezione di Miss Mondo Toscana è il calendario il 28 luglio.

Domenica 24 giugno all’insegna della Bud Spencer e Terence Hill live tribute Band con la Dune Buggy Band alla

Festa della Pubblica Assistenza. Sport a valanga con il Torneo Nazionale

Tennis da Tavolo [9,10 giugno], Cascina Volley [10 giugno], Saggio di

Ginnastica Artistica [18 giugno], Ginnastica Sotto le stelle [20 giugno],

il memorial Piero Pardini [24 giugno], il Giro ciclistico delle due Province [14 luglio], la Gara Ciclistica per Giovanissimi [28 luglio], il

Memorial Giovanni D’Angelo [7,8,9 settembre]. Immancabili i

motoraduno: 23,24, e 25 motoraduno tartarughe veloci, sempre il 23

giugno anche le Harley Davidson.