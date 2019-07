Stefano Gori: “Contento di essere rimasto a Pisa. Anche in serie B diremo la nostra”

STORO – Al termine della gara amichevole contro il Bari parla l’estremo difensore nerazzurro Stefano Gori. Questa la sua disamina.

di Maurizio Ficeli

“Sicuramente in questi giorni di ritiro stiamo lavorando con alta intensità”, afferma il portiere bresciano – e mister D’Angelo sta cercando di fare apprendere ai nuovi arrivati il nostro stile di gioco ed a noi di ripassarlo.

Sulla sua permanenza al Pisa Gori dice: “Sono contento di essere rimasto qui in una piazza importante per affrontare un campionato come quello cadetto dove cercheremo di dire la nostra fino alla fine lavorando a testa bassa e con grande umiltà”.