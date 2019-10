Stefano Gori: “Punto guadagnato, la piazza di Pisa merita grandi categorie. Pronti per il derby”

PISA – Uno dei grandi protagonisti della sfida dell’Arena è stato senza dubbio il portierone nerazzurro Stefano Gori intervistato a fine gara da DAZN.

di Antonio Tognoli

“Questo con il Crotone è un punto guadagnato, ottenuto con una squadra forte frutto di un lavoro di squadra”, esordisce il portierone nerazzurro – Pisa è una piazza che merita grandi categorie ci tengo particolaemente a far bene qui. La serie A? Il mio obiettivo è quello di far bene con questa maglia perché ci tengo in particolare”.

Gori racconta la super parata effettuata su Mazzotta: “È stata una parata un po’ alla rinfusa. Sono rimasto in piedi e sono riuscito a mano aperta a respingere la sua conclusione”.

Sul gol subito che ha dato il pari al Crotone il portiere nerazzurro dice: “Come sull’ultimo episodio in cui sono rimasto colpito l’arbitro doveva fermare il gioco e annullare il gol, poi non voglio giudicare però secondo me era un gol da annullare”.

Sabato c’è il superderby con il Livorno: “Siamo pronti a giocarlo”.