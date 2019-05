AREZZO – In questa stagione è il quarto rigore che neutralizza Stefano Gori ma quello di Arezzo è davvero importante per l’economia del doppio confronto.

di Maurizio Ficeli

“Abbiamo fatto una grande partita in occasione del rigore mi sono buttato a sinistra ed è andata bene, ma non sono un para-rigori. Siamo contenti di questa vittoria per noi e soprattutto per i nostri tifosi”.