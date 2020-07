Stefano Scognamillo: “Ci aspettiamo un Pisa tosto, ma anche noi non saremo da meno. Vogliamo i tre punti”.

PISA – La partita fra Pisa e Trapani si sta a grandi passi ed il nostro portale ha voluto sentire gli umori in casa siciliana, raccogliendo l’intervista al difensore del Trapani Stefano Scognamillo che ha parlato della partita in programma venerdì prossimo all’Arena tramite il sito della società siciliana.

di Maurizio Ficeli









Il difensore italo – russo (nativo di San Pietroburgo) ritorna sulla gara vinta contro il Benevento: “La vittoria contro i sanniti ci ha dato la forza per credere ancora di più nella salvezza e quindi andremo a Pisa più concentrati che mai perché per noi sarà una partita decisiva, quindi andremo la per conquistare quei tre punti che ci servono“.

Sulla squadra siciliana afferma: “Stiamo bene fisicamente e crediamo in questa salvezza che vogliamo conquistare a tutti i costi“.

Sui nerazzurri afferma: “A Pisa sarà una partita difficile perché i nerazzurri sia in casa che fuori sono una grande squadra, quindi ci aspettiamo un Pisa tosto, ma anche noi non saremo da meno e lotteremo per portare a casa quei tre punti che a noi servono per continuare la striscia positiva“.

Su cosa ha dato Mister Castori alla squadra: “Ci da tanta forza, ci fa lottare su tutti i palloni ed in campo si vede che non ci arrendiamo mai fino alla fine“.