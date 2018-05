Stefano Sottili: “All’Arena sarà una gara difficile. Sarà un Pisa diverso”

PISA – Altra presenza importante nella sala stampa del “Rocchi” è quella del mister viterbese Stefano Sottili, che analizza cosi la gara vinta dalla sua squadra.

di Maurizio Ficeli

“Inizialmente abbiamo sbagliato diversi palloni ed ha iniziato decisamente meglio il Pisa -afferma il mister ex Arezzo – poi noi abbiamo trovato il gol con la punizione di Sini e siamo venuti fuori, anche se c’è mancato il colpo del Ko. Direi che non ci sono state grandi occasioni ne dà una parte ne dall’altra, anche se quei due contropiedi che abbiamo avuto, potevamo sfruttarli meglio”.

Sottili parla della gara di ritorno: “Per noi sarà la quinta gara nel giro di 18 giorni. Ci mancherà Jefferson per squalifica. Sarà una gara difficile, dove non dovremo andare a Pisa per difenderci altrimenti sbaglieremo approccio, ma con le armi che abbiamo per mettere in difficoltà il Pisa, squadra fisica e forte sulle palle inattive, una squadra che in casa sarà diversa da quella vista stasera”.