Stefano Sottili: “Siamo stati bravi a rimanere in partita dopo il gol dell’1-0”

PISA – Il mister della Viterbese Stefano Sottili analizza la vittoria dei laziali all’Arena.

“Siamo stati bravi a sopperire l’assenza di Jefferson il modo di approcciare le partite deve essere sempre lo stesso a prescindere da chi sia l’avversario”.

“Il Pisa è entrato in campo con un piglio diverso, noi siamo entrati in campo un po’ timidi però siamo stati bravi a rimanere in partita pareggiarla e colpire il Pisa ad inizio ripresa. Noi avevamo studiato le fragilità del Pisa e ne avevo parlato con i ragazzi in questi giorni. Qualche errore però è stato fatto e dobbiamo farne tesoro perchè se il Pisa avesse fatto il 3-3 non lo so come sarebbe andato a finire”.

Sull’eventuale premio partita. “Al momento nessun premio, magari lo troveremo alla ripresa degli allenamenti martedì. Lo spero…”