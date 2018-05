“Still Alive” di Reinhold Messner a Ponsacco

PONSACCO – Appuntamento con “Proiezioni in vetta 2018” in collaborazione con il Cineforum di Ponsacco ed il Comune di Ponsacco. La proiezione avverrà Giovedì 3 maggio alle ore 21.30 presso l’Auditorium Meliani, Via Don Minzoni, 19 a Ponsacco.

Il film che vedremo questa volta è una prima per la Valdera e oltre; infatti sarà proiettato “Still Alive” del 2017 regia di Reinhold Messner, primo ed unico suo film (per ora!).

“Still Alive” è il racconto di una grande avventura di due amici – Gert e Oswald – sulle montagne del Kenia.

Si ricorda che l’ingresso prevede un contributo di 10 euro con il quale sarà possibile accedere a tutti i film proiettati nel 2018 dal Cineforum di Ponsacco.