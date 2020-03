Stop a tempo indeterminato di tutte le attività del Consiglio Comunale

PISA – Dopo la sospensione di tutte le riunioni delle Commissioni del Consiglio Comunale il Presidente del Consiglio Comunale, Alessandro Gennai, ha sospeso anche le due sedute del Consiglio Comunale già fissate per martedì 17 Marzo e per martedì 24 Marzo, “fino a che – così scrive il Presidente Gennai – l’evolversi della situazione consentirà un rientro in condizioni di sicurezza”.

Lo stop di tutte le attività del Consiglio Comunale comporta, quindi, lo slittamento della discussione e della votazione di importanti provvedimenti come quello, ad esempio, sulla cosiddetta “Variante Stadio” la quale, dopo la discussione delle 65 osservazioni, avrebbe ora dovuto passare, per la discussione finale, in un nuova riunione della Commissione Urbanistica per poi andare, infine, al voto definitivo del Consiglio Comunale.