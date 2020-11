Stop forzato per il Pisa. Varnier convocato in Nazionale U21

PISA – Riposo forzato per il Pisa Sc che complice la gara rinviata contro l’Ascoli tornerà in campo domenica 22 novembre alle ore 21 contro la Reggina. Al Granillo i nerazzurri affronteranno la quinta sfida esterna di campionato in appena sette turni: un record.

Mister Luca D’Angelo dopo l’allenamento di sabato pomeriggio ha concesso due giorni di riposo al gruppo-squadra, che tornerà al lavoro per preparare la sfida con i calabresi già da lunedì 8 novembre nel pomeriggio presso il Centro sportivo di San Piero a Grado.

Il difensore nerazzurro Marco Varnier è stato convocato in azzurro dall’Under 21 che disputerà la prossima settimana tre sfide in sette giorni per centrare la qualificazione al prossimo campionato europeo di categoria.

