“Una storia salentina” sbarca al PalaCongressi di Pisa. Le foto

PISA – Parole, musica e danza per raccontare una sensazionale storia italiana: gli esordi e il successo dei Negramaro e la Puglia degli ultimi venti anni come terra di talenti che hanno rivoluzionato il panorama musicale italiano in tutti i suoi generi, dal folk al pop, dal rock al rap.

Dopo l’applaudita prima fiorentina, lo spettacolo di Fulvio Notari “Una storia salentina”, con la regia e le scenografie di Fabrizio Checcacci, arriva al Palazzo dei Congressi di Pisa, con un nuovo allestimento,sabato 18 maggio 2019 (ore 21).

Un percorso storico e artistico, uno show coinvolgente e di interazione con il pubblico, che racconta la Puglia e la sua cultura, tra pizzica e nuove tendenze musicali, immagini scattate in un viaggio emozionante nel Salento e proiezioni video create in esclusiva per lo show.

Ad arricchire la storia,narrata da Lorenzo Degl’Innocenti, leperformance live della “Negramaro tribute band”(Fulvio Notari, Dado Pecchioli, Davide Gobello, Federico Sagona, Andrea Beninati), sulle musiche di Negramaro, Domenico Modugno, Après La Classe, Caparezza, Sud Sound System e di molti altri artisti e le coreografie di Camilla Gai, con la partecipazionestraordinaria della Scuola di danza pisana “Ghezzi” (coreografie di Massimiliano Terranova).

Costo biglietto: 18 euro

