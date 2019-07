A Storo è di Masucci il primo gol stagionale. Dodici gol per i nerazzurri. Doppio Mosca e Pesenti

STORO – Primo impegno della stagione per il Pisa targato Luca D’Angelo a Storo dopo i primi quattro giorni di ritiro. Allo stadio Grilli i nerazzurri affrontano nel primo triangolare il Calcio Chiese formazione retrocessa proprio nello scorso giugno nel campionato di Promozione e il Pieve di Bono. Dodici reti per i nerazzurri nelle due sfide da 45′ ciascuno.

di Antonio Tognoli

Dopo neanche la prima settimana di allenamento tanta corsa, ottime giocate e gol di ottima fattura. Moscardelli e Pesenti autori di un’ottima doppietta, Masucci provato in posizione assist man da mister D’Angelo. Mister D’Angelo per il primo test match della stagione non può disporre di Alessandro Birindelli (leggero affaticamento alla caviglia), Alessandro De Vitis (problema ad un tallone) e Ingrosso (ai bordi del campi al Grilli ma non ha partecipato alle due sfide).

IL PRIMO MATCH. La prima sfida del triangolare termina 5-0 con gol iniziale di Masucci e doppiette per Moscardelli e Pesenti. Mister D’Angelo propone contro il Calcio Chiese un 4-3-1-2. Davanti a Gori ci sono Lisi, Meroni, Benedetti e Lisi. Di Quinzio, Gucher e Verna compongono il terzetto di centrocampo. Masucci funge da tre quartista alle spalle della coppia Moscardelli – Pesenti. I nerazzurri esordiscono con la maglia gialla. È proprio Masucci che va in gol dopo 8 minuti con un colpo di testa in tuffo su assist di Lisi. Il raddoppio porta la firma di Moscagol che conclude con il destro un assist di Verna. La terza rete la mette a segno Pesenti che poco dopo fa tremare la traversa e al 38′ fissa il punteggio sul 4-0. Il 5-0 porta la firma ancora del Mosca ad un minuto dalla fine della prima frazione con un sinistro potente, sotto l’incrocio che manda in visibilio gli oltre 500 tifosi in tribuna al Grilli.

IL SECONDO MATCH. Nella seconda partita del triangolare contro il Pieve Bono che scende in campo con una casacca viola, spazio alle cosiddette seconde linee. La sfida si chiude sul 7-0 per i nerazzurri, ma poco importa il risultato di questi tempi. Si vedono all’opera i nuovi acquisti Ramzi Aya, Belli e Siega. Ad aprire le danze però una rete di Langella al 7′ a cui fa seguito il raddoppio del nuovo arrivato dal Cittadella Nicholas Siega, mentre il tris porta la firma di Alberti con un bel diagonale. La quarta rete la segna Michele Marconi imbeccato da Fischer, il più giovane della truppa e un minuto più tardi Alberti concede il bis: 5-0. La sesta segnatura porta la firma di Mattia Minesso che finalizza a rete un bell’assist di Siega. Ma c’è tempo anche per il settimo sigillo che porta ancora la firma di Marconi.

Il prossimo appuntamento a Storo mercoledì 24 luglio alle ore 18, quando nella Valle del Chiese arriverà il Bari.

RISULTATI, TABELLINI E GOL

PISA – CALCIO CHIESE 5-0

PISA – PIEVE BONO 7-0

PISA 1 TEMPO (4-3-1-2): Gori, Lisi, Meroni, Benedetti, Liotti, Di Quinzio, Gucher, Verna, Masucci, Moscardelli, Pesenti. All. Luca D’Angelo

PISA 2 TEMPO (4-3-1-2): Reinholds, Ramzi Aya, Belli, Zammarini, Fischer, Alberti, Siega, Langella, Minesso, Izzillo, Marconi. All. Luca D’Angelo

CALCIO CHIESE: Malcotti, Melzani, Bugna, Donati, Rinaldi, Boschi, Nicolini, Campigotto, Sauda, Saidi, Sardisco. All. Paolo Ferretti

PIEVE DI BONO: Festi, Pace, Salvotti, Maestri, Bazzoli, Nicolini, Franceschetti, Romano, Pupiella, Tilesi, Darraji. All. Luciani.

ARBITRO: Bazzani. Assistenti: Azzam e Danton della sezione di Arco/Riva

RETI CONTRO CALCIO CHIESE: 8′ Masucci, 21′ e 44′ Moscardelli, 24′ e 38′ Pesenti

RETI CONTRO PIEVE BONO: 7′ Langella, 13′ Siega, 20′ e 31′ Alberti, 30′ e 41′ Marconi, 37′ Minesso.