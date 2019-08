Strade, il programma delle asfaltature dal 5 al 9 agosto

PISA – Sono in programma lavori di asfaltatura delle strade pisane anche la prossima settimana nell’ambito del piano delle manutenzioni e messa in sicurezza della rete viaria cittadina predisposto dal Comune di Pisa tramite Pisamo.

Da lunedì 5 a venerdì 9 saranno interessate via Studiati, via Hermada e via Monte Ortigara. Mentre i lavori in via S. Jacopo proseguiranno fino al 10 agosto.

Per consentire i lavori è stato istituito in via Studiati il divieto di sosta con rimozione coatta ambo i lati e senso unico alternato regolato da movieri o semaforo temporaneo; in via Hermadadivieto di sosta con rimozione coatta ambo i lati e restringimento di carreggiata; invia Monte Ortigara divieto di sosta con rimozione coatta e restringimento di carreggiata. Chiusura al traffico veicolare durante la fase di fresatura , eccetto residenti con passo carrabile interno.

Sempre dal 5 e fino al 10 agosto, lavori di asfaltatura anche in via S. Jacopo (da via dei Bersaglieri al confine comunale) dove è previsto il divieto di sosta con rimozione coatta su ambo i lati e senso unico alternato regolato da movieri o semaforo, con orario 08.00/18.00.