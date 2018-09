Studi sulla tiroide. In Inghilterra premiata la Prof. Elisei e tutto il gruppo pisano

PISA – La settimana scorsa, a Newcastle Upon Tyne, in Inghilterra, si è svolto il Congresso dell’Eta- Europeanthyroid association, nel corso del quale è stato conferito un prestigioso premio alla professoressa Rossella Elisei, e con lei a tutta la Scuola pisana di Endocrinologia, per il fondamentale contributo portato alla ricerca nel settore dell’oncologia tiroidea.

“Siamo molto orgogliosi di questo riconoscimento – ha detto ladocente – perchè convalida nel tempo la solidità di una Scuola e di una tradizione culturale nata molti anni fa con il professor Aldo Pinchera e che a lui è sopravvissuta con evidente successo”.