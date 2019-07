“Sturdust For Children” sul palco di Eliopoli

CALAMBRONE – Sabato 6 luglio nella Piazza di Eliopoli dalle ore 20 in poi su due turni diversi si tiene la quarta edizione di STURDUST FOR CHILDREN una iniziativa di sport dedicata alla solidarietà per trovare fondi a favore delle famiglie affidatarie di bambini in difficoltà.

Ci fa piacere sottolineare come nel cartellone estivo di Eliopoli si sia dato spazio a almeno tre giornate dedicate a eventi di sport e di solidarietà che hanno il loro posto e la loro importanza al pari delle altre serate.

Ricordiamo il giovedì 1 agosto con l’esibizione della Palestra del Solidago di Calambrone (ospitiamo questo bellissimo evento che riguarda tanti ragazzi del litorale) e la data dell’8 settembre nella quale avremo il pomeriggio sfilata e presentazione di un libro a favore dell’Associazione Oramamma e dopo cena un Talk Show con esibizione di D.J. a favore del Progetto INSIEME PER CHRISTIAN.

Sturdust for children inizia alle 20 condotto da Laura Maffei e da Emanuele Bogi e alle 21 condotta da Francesco Gambino e dallo Special Guest Rossano Lischi.

Telefono per info e prenotazioni 338 4291745

A cura di CSEN Centro sportivo educativo nazionale, Solidago Fitness, New Continental Fitness Tirrenia, Fitness Livorno, Be Positive Events.

Ringraziamo in particolare Antonio Lo Re che ha organizzato tutte le edizioni e cittadino di Calambrone per altro.