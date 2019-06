Sul pennone della Stella Maris sventola la bandiera del Pisa Sc

CALAMBRONE – Sul pennone dell’IRCCS Fondazione Stella Maris di Calambrone sventola anche la bandiera del Pisa Sporting Club.

E’ stata issata insieme alle bandiere dell’Italia e dell’Istituto scientifico di neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza, per tributare un più che doveroso omaggio alla squadra di calcio del Pisa per il fantastico risultato raggiunto: aver centrato la serie B con umiltà, perserveranza e buon gioco.

“E’ bellissimo vedere sventolare la bandiera del Pisa sul pennone della nostra Stella Maris – dice l’avvocato Giuliano Maffei, Presidente della Fondazione Stella Maris – trasmette delle grandi sensazioni. Così vogliamo partecipare e condividere la gioia del Club e dell’intera città per la promozione in serie B di questa bellissima compagine sportiva che ha scritto una grande pagina di storia. Il nostro è un gesto di buon augurio anche per la prossima stagione che vuole sottolineare i vivissimi complimenti ai magnifici ragazzi e ai dirigenti del Pisa per aver centrato un’impresa che sembrava possibile solo nei sogni. Ecco, questo è il bello, se sogniamo una cosa vuol dire che la possiamo realizzare, ma ci dobbiamo credere. Loro ci hanno creduto. Per questo il loro esempio è di grandissimo aiuto e sostegno a tantissimi nostri bambini e ragazzi. Come moderni eroi spronano a ricercare i punti di forza, a cambiare tattiche, a capovolgere le cose che non andavano, a cambiare sguardo: solo così si superano le sfide più avverse. Quelle stesse che i nostri bimbi e ragazzi con le loro famiglie, devono affrontare nella loro vita. Il nostro nuovo ospedale sarà molto vicino allo stadio. Per questo spero che i nostri ospiti possano vivere qualche bel momento calcistico e di vicinanza a così tanti campioni”.

La bandiera nerazzurra appena issata sul pennone di viale del Tirreno, si è tesa per la dolce brezza marina, quasi a evidenziare l’orgoglio di una città solidale e bella.