Sul sito della Fondazione Pisa gli Avvisi per le richieste di contributo 2020

PISA – Dal 12 febbraio sul sito internet della Fondazione Pisa www.fondazionepisa.it saranno presenti gli Avvisi relativi all’anno 2020 per le richieste di contributo

Le richieste di contributo possono riferirsi a progetti specifici ovvero al sostegno istituzionale e devono essere presentate utilizzando l’apposita modulistica pubblicata.

Possono presentare richieste di contributo le persone giuridiche senza scopo di lucro che perseguano fini di utilità sociale e concorrano a promuovere lo sviluppo economico del territorio in cui la Fondazione svolge la sua attività istituzionale secondo le previsioni dello Statuto.

Progetti Specifici.

I progetti relativi al settore del Volontariato, Filantropia e Beneficenza devono riferirsi specificamente all’assistenza, al sostegno ed al reinserimento sociale delle categorie più deboli della comunità e risultare effettivamente realizzabili e sostenibili.

Il termine inderogabile per la presentazione delle richieste è fissato al 31 marzo 2020.



I progetti relativi al settore dei Beni Culturali, effettivamente realizzabili e sostenibili, devono riferirsi alla conservazione e valorizzazione dei beni culturali ed ambientali, intesi anche come fattori di formazione culturale e di promozione dell’economia del territorio.

Il termine inderogabile per la presentazione delle richieste è fissato al 3 aprile 2020.

Con l’occasione si ricorda che, per quanto riguarda l’ulteriore settore di intervento della Fondazione costituito dalle Attività Culturali, l’avviso per la presentazione delle richieste di contributo per progetti specifici è già disponibile sul sito web della Fondazione Palazzo Blu www.palazzoblu.it e le relative richieste devono pervenire alla stessa Fondazione Palazzo Blu entro il termine inderogabile del giorno 28 febbraio 2020.