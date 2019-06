Summer, il saggio di canto per grandi e piccini a Sant’Andrea in Pescaiola

SAN GIULIANO TERME – È tutto pronto per il saggio di canto SUMMER in programma sabato 22 giugno alle ore 21.30 negli spazi dove solitamente si svolge la Sagra della Fragola a Sant’Andrea in Pescaiola organizzato da Arte Vocale School di Sabrina Benvenuti.

di Antonio Tognoli

“SUMMER” è un saggio tipicamente estivo, le canzoni che verranno interpretate da junior e adulti, sono tutte allegre e conosciute e parlano quasi tutte di mare sole ed estate.

Non mancheranno le sorprese e le collaborazioni come è di abitudine negli spettacoli di Arte Vocale School e i ragazzi si sono preparati per regalare tante emozioni.

Avremo il piacere di ospitare la scuola di ballo TB dance di Debora Trivellini e la scuola di calcio del comprensorio ASD Migliarino-Vecchiano che si cimenterà in una simpatica coreografia.

Durante la serata sarà presente lo StreetFood di GAOPISA da Mordere con gustosi panini e lo spazio accogliente del CIRCOLO C.I.C.A di Sant’Andrea in Pescaiola con il bar a disposizione del pubblico, per gelati, bibite e caffè.