PISA – Ha riscosso un grandissimo successo la prima sfilata sulla spiaggia organizzata da Anastacia Fashion, la scuola di portamento e Bon Ton di

Sara Jo Pereira Mariotti denominata “Sunset Fashion”. Un esperimento tutto nuovo che aveva avuto un successo enorme in Versilia qualche settimana prima e che ha visto sfilare le signore e gli oltre cinquanta bambini dello stabilimento balneare La Pace di Tirrenia che per un giorno si sono improvvisate modelle senza un vera e propria passerella con le splendide pellicce di Biagio Silvestri e le creazioni di bigiotteria di

Cinzia Esse.

Ad ospitare l’evento la neo proprietaria del Bagno La Pace Cecilia Cipriani: “Sono molto soddisfatta della riuscita della sfilata. E’ stato un evento originale e molto bello, sicuramente da riproporre nel nostro stabilimento. Ringrazio tutti gli intervenuti e l’organizzazione sempre attenta e precisa di Sara Jo Mariotti”.





“Voglio ringraziare il Bagno la Pace per l’ospitalità – afferma Sara Jo Mariotti – mi ha fatto molto piacere portare questa novità per la prima volta sul nostro litorale e sono contento che sia piaciuta ai titolari dello stabilimento La Pace. Contiamo di riproporlo anche il prossimo anno in maniera più allargata e con qualche novità. Ringrazio Effetto Donna e Boudoir che hanno curato alla perfezione trucco e parrucco dei 50 bambini che hanno sfilato sulla spiaggia”.





Ad irrompere nella serata del “Sunset Fashion” Guido Genovesi che ha

scherzosamente sfilato con una parrucca e una pelliccia in passerella. “Sono contento di aver partecipato a questa sfilata molto bella, voglio fare i complimenti al Bagno La Pace e all’organizzazione di questo primo Sunset Fashion”.

A presentare la serata Leonardo Ghelarducci e Rebecca Goetzke volto noto di 50 Football su 50 Canale. Ospite della serata Shanti Sturlese che ha deliziato i presenti con la sua voce, ma non sono mancati i momenti di spettacolo con l’esibizione della Scuola di Ballo di Jessy Trainer della Scuola di Ballo del Fc Fornacette Casarosa. Fotografo ufficiale dell’evento Plinio Neri.

La serata sarà riproposta domenica 23 agosto alle ore 15 su Canale 50, (canale 615 del Digitale Terrestre).