“Sunset Fashion”, sfilata sulla spiaggia al Bagno La Pace

TIRRENIA – Una serata di moda unica e modelle tutte da scoprire al Bagno La Pace di Tirrenia. Anastacia Fashion la scuola di portamento e Bon Ton curata dell’insegnante ed indossatrice internazionale Sara Jo Pereira Mariotti sbarca sul litorale di Tirrenia con una serata tutta nuova dal titolo “Sunset Fashion“, sfilata sulla spiaggia.

Le modelle del Bagno La Pace infatti saranno protagoniste dalla spiaggia alla battigia con il passaggio tra le sedie a sdraio, dove siederanno gli spettatori e i clienti dello stabilimento balneare. Una sfilata “unica” e senza passerella che ha avuto un grande successo qualche settimana fa in Versilia.

Le ragazze sfileranno in una serata non competitiva con la collezione di Biagio Silvestri, che vanta in Toscana 35 anni di attività, che è caratterizzata da linee morbide e lavorazione strettamente artigianali e con le splendide creazioni in bigiotteria di Cinzia Esse Bijoux che presenterà nell’occasione la sua linea super “FANCY” Made in Italy /Made in Europe.

La locandina dell’evento al Bagno La Pace

Ma saranno i bambini del Bagno La Pace ad aprire la serata che inizierà alle ore 19 con la sfilata degli abiti di Francesca Junior. A curare il trucco ai piccoli protagonisti della sfilata Stanhomeit e Flomar Italia. Si occuperanno rispettivamente del parrucco e trucco delle ragazze della sfilata Marianna e Tiziana di Effetto Donna ed Anna Carolina Boudoir31 atelier della donna di Lucca. A presentare la serata Leonardo Ghelarducci e Rebecca Goetzke volto noto di 50 Canale. Durante la serata la voce di Shanti Sturlese ci regalerà momenti di musica mentre Jessy Trainer Scuola di Ballo Fornacette Dance animeranno la serata con balli di gruppo. Fotografo ufficiale della serata Plinio Neri.