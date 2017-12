Superati i 500 donatori di organi registrati all’ufficio anagrafe. La cultura del dono si rafforza nel territorio del Comune di Vicopisano

VICOPISANO – La cultura del dono si rafforza nel Comune di Vicopisano. Oltre 500 cittadini e cittadine nell’ufficio anagrafe e stato civile del Comune hanno detto sì alla possibilità di donare organi e tessuti post mortem al momento del rilascio o del rinnovo della carta d’identità o con una semplice dichiarazione da firmare in qualsiasi momento, risultando subito iscritti nel SIT, il sistema informativo trapianti, database nazionale del Ministero della Salute.

L’atto ha valore legale.

Un risultato veramente importante, ottenuto in una manciata di mesi, da quando il Comune, grazie all’impegno dell’Assessora al Sociale Valentina Bertini e alla dedizione delle dipendenti dell’Ufficio Anagrafe, è diventato capofila del progetto regionale “Una Scelta in Comune” nella zona Pisana (in collaborazione con la Società della Salute – Zona Pisana) e che attesta la propensione alla solidarietà e al dono della comunità di Vicopisano e di tutte le sue frazioni, ricca di associazioni di volontariato e sempre pronta a mobilitarsi in presenza di situazioni di emergenza e di bisogno.

Per informazioni su come diventare donatore all’anagrafe è possibile contattare la responsabile dell’Ufficio, dottoressa Ombretta Annecchino: 050/796551 o scrivere a demografici@comune.vicopisano.pi.it.