Susso Bamba: “Spero di giocare per fare minutaggio. Con i nuovi arrivati stiamo facendo gruppo ed amicizia”

PISA – Al termine della gara amichevole dei nerazzurri contro l’Albino Gandino, ha parlato ai microfoni del canale tematico societario l’attaccante Susso Bamba, classe 2002, originario del Gambia, è in ritiro a Rovetta con la prima squadra dove ha appena firmato il suo primo contratto di tre anni da professionista.

di Maurizio Ficeli

Esperienza in ritiro con la prima squadra: “Sono veramente contento di poter fare la mia prima esperienza in ritiro con la prima squadra. Essere con il gruppo è bellissimo, gli allenamenti stanno andando bene, speriamo di continuare così“.

I nuovi compagni. “I nuovi arrivati sono simpatici e bravi e piano piano stiamo facendo gruppo ed amicizia“.

Gli auspici. “Quest’anno voglio dare il massimo per far bene e migliorarmi, spero di giocare di più, dipende dalle decisioni del mister e da come rispondo in allenamento, spero di fare un po’ di minutaggio e di giocare e dimostrare il mio valore“.

Susso Bamba conclude con una breve dedica ai tifosi Pisa “Li saluto volentieri e sempre Forza Pisa!!”.