Suv contro un platano, ventenne americano in gravi condizioni

PISA – Alle ore 1 circa personale dei Vvf della sede centrale di Pisa è intervenuta sulla via Aurelia all’altezza dell’incrocio con Arena Metato per un incidente stradale.

Per cause in corso di accertamento un giovane di 20 anni di origine americana a bordo di un fuori strada della Toyota proveniente da Viareggio, ha perso il controllo del mezzo andando ad urtare violentemente contro un platano riportandosi in mezzo alla sede stradale.

All’arrivo della squadra il giovane era già fuori del mezzo ed è stato preso in consegna dal personale del 118 ed è in condizioni piuttosto gravi.

I vigili del fuoco hanno provveduto a mettere in sicurezza il veicolo.

Sul posto una pattuglia della Polizia di Stato.