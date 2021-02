Svago e divertimento sul web: come giocare gratis

PISA – Sempre più utenti desiderano trascorrere qualche ora di svago e divertimento online, magari alla sera dopo una frenetica giornata oppure per ingannare il tempo in viaggio o durante un’attesa.

Aumentano, così, le ricerche di modalità per poter giocare gratis online: infatti, prima di iscriversi a una piattaforma, i nuovi appassionati vogliono sincerarsi dell’affidabilità, di come funziona e se è in linea con le loro specifiche esigenze.

Per venire incontro a questa crescente domanda, l’offerta sul web non manca di certo: tra offerte, promozioni, giri gratis, bonus di benvenuto e demo gratuite c’è soltanto l’imbarazzo della scelta.



Pensiamo, ad esempio, ai quiz gratuiti che molti operatori stanno sviluppando per assegnare vincite in bonus per alcune sezioni dei loro siti di gioco.

I temi dei quiz possono variare in base al portale e spaziano dallo sport, alla cultura generale a quella sportiva e vengono proposti come un percorso scalare in cui indovinare tutte le domande per ottenere il montepremi del giorno.

Il vincitore riceve poi il premio sotto forma di bonus sul proprio conto.



Altra possibilità per giocare gratis sul web viene dalle demo e dalle nuove versioni gratuite che molti sviluppatori e Software House mettono sempre più spesso a disposizione dei giocatori.

Ad esempio, gli utenti più esperti sanno che l’Epic Games Store rilascia settimanalmente un’ampia scelta di titoli da riscattare senza esborso di denaro.



Ancora, uno dei modi più popolari per giocare gratis consiste nell’ottenere un bonus senza deposito, ovvero una delle promozioni che i casinò, i bookmaker e i poker online offrono ai nuovi utenti al momento dell’iscrizione e apertura del conto.

Come funziona? L’utente si iscrive alla piattaforma di gioco di cui vuole riscattare il bonus, completa la procedura guidata inserendo tutti i dati necessari e il documento d’identità, soddisfa le richieste dell’operatore e, infine, riceve il bonus senza deposito.

Questa particolare tipologia di bonus permette ai nuovi appassionati di testare il portale e provare i giochi senza dover versare alcuna somma.



Insomma, chi desidera sfruttare il web per concedersi qualche ora di svago e divertimento ha davvero molte possibilità per conoscere e sperimentare giochi e videogiochi in maniera del tutto gratuita.