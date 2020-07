Sveva Mugnaini trionfa al “Peschereccio Beach” nella seconda tappa del concorso “Un Volto per Fotomodella”

MARINA DI PISA – Sveva Mugnaini, 15 anni, di Pontasserchio mora, alta, slanciata trionfa al “Ristorante Il Peschereccio Beach” di Marina di Pisa e si aggiudica la seconda tappa del 2020 nel concorso di bellezza “Un Volto per Fotomodella“. La modella ha preceduto nei voti della giuria Chiara Suin e Luna Ribeiro.

“Sono molto contenta, non mi aspettavo di poter vincere anche perché non ho autostima. Questo successo mi fa riprendere fiducia in me stessa. Da grande vorrei fare la designer e sfilare per un maschio importante”, afferma Sveva Mugnaini.

Le ragazze sono state giudicate da personaggi importanti della moda e dello spettacolo tra i quali Rebecca Goetzke, show girl e volto noto ormai di 50 Canale e Stefano Bini, presentatore noto ai vari concorsi di bellezza.

Una serata lunga, avvincente e ben condotta sul palco dal duo tutto nuovo formato da Leonardo Ghelarducci e l’ospite d’eccezione della serata Eleonora Lari, show girl di spicco nel panorama toscano e non solo, sotto l’attenta regia della responsabile Toscana del Concorso di Bellezza Alessia Aiello e di Michele Ammanati, direttore organizzativo delle serate di moda: “Ringrazio Fabrizio Fiorini e Sergio Bensi che ci hanno ospitato in questa splendida location sul mare. Il prossimo appuntamento per la terza tappa è già stato calendarizzato per il prossimo 13 agosto“.

La direzione artistica della serata è stata affidata a Sara Jo Pereira

Mariotti con la sua scuola di portamento Anastacia Faschion ed ha visto sfilare in passerella in abiti casual del Centro Formazione Moda di Antonio Giachetti e Lucia Cappelli ed abiti eleganti come quelli di Biagio Silvestri.





Non sono mancati i momenti di musica con le esibizioni di Shanti ed Eleonora Lari che ha interpretato alla perfezione “Fai Rumore” di Antonio Diodato canzone vincitrice dell’ultimo Festival di Sanremo. La show girl dei Montecatini, volto Rai nel programma “Mezzogiono in famiglia” e “Forte Forte Forte” di Raffaella Carrà ha affermato: “Per me è stata una bellissima

esperienza presentare a questo concorso. Mi sono trovata veramente a casa e ho percepito sin da subito che questa è una grande famiglia. La passione per lo spettacolo è nata quasi prima di me ho partecipato allo Zecchino d’Oro, il mio sogno era quello di andare a Sanremo, però anche se non ci sono riuscita ho fatto cose parecchio interessanti. Sono contenta del mio percorso artistico”. La serata di bellezza è stata immortalata dal fotografo ufficiale Plinio Neri.

Il prossimo appuntamento con la terza tappa del concorso “Un Volto Per Fotomodella” è fissato per il prossimo 13 agosto sempre al “Disco Fiorini – Peschereccio Beach” di Marina di Pisa.