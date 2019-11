PISA – Numerosi mezzi del 118 intervenuti nel pomeriggio di venerdì 15 novembre in zona Ponte delle Bocchette a Pisa tra cui uno da Pisa e l’altro da Cascina per un tamponamento per fortuna senza gravi conseguenze.

Ben sette le persone rimaste ferite però, tutte in maniera molto lieve.

Ovviamente nel tratto disagi per la circolazione e per il traffico nella zona per circa un’ora.