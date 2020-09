Tanti auguri a Danilo Soddimo

PISA – Nella domenica di esordio in campionato del Pisa al Mapei Stadium di Reggio Emilia, c’è anche l’occasione per festeggiare un compleanno importante in casa nerazzurra, quello di Danilo Soddimo, il centrocampista di origine capitolina, giunto all’ombra della Torre Pendente nel gennaio dello scorso campionato proveniente da Cremona, compie infatti 33 anni essendo nato a Roma il 27 settembre 1987.

di Maurizio Ficeli

La redazione di Pisanews nel farsi interprete dei sentimenti della tifoseria nerazzurra formula a Danilo Soddimo ragazzo solare e simpatico, con il suo tipico slang romanesco, i migliori auguri che siano portatori di successi personali e calcistici per lui e per il nostro amato Pisa.