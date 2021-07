Tanti auguri a Giovanni Corrado!

PISA – Oggi sabato 31 luglio ricorre un compleanno veramente speciale, quello di Giovanni Corrado amministratore delegato e responsabile dell’area tecnica del Pisa che compie, 32 anni, essendo nato a Parma il 31 luglio 1989 anni.

di Maurizio Ficeli

Riguardo a Giovanni Corrado si può decisamente affermare che sia uno dei maggiori artefici sia dietro le quinte e sia della promozione in B e degli ulteriori successi acquisiti dal Pisa in tutti questi anni.

La redazione di Pisanews nel farsi interprete dei sentimenti di tutti gli sportivi pisani formula a Giovanni Corrado i migliori auguri per il compimento degli anni che siano portatori di successi personali e calcistici per lui e per il nostro amato Pisa.