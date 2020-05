Tanti auguri a Michael Fabbro

PISA – Oggi festeggia il compleanno Michael Fabbro. L’attaccante nerazzurro, giunto quest’anno all’ombra della Torre Pendente proveniente dalla Robur Siena, è nato il 10 maggio 1996 a San Daniele del Friuli in provincia di Udine, località famosa per la produzione del classico prosciutto.

di Maurizio Ficeli

La redazione di Pisanews, nel farsi interprete dei sentimenti della tifoseria nerazzurra formula all’attaccante di origine friulana i migliori auguri per il compimento dei suoi 24 anni che siano di buon auspicio per successi personali e sportivi per lui e per il nostro amato Pisa, affinché possiamo ritornare presto a seguirlo all’Arena.

AUGURI DI VERO ❤️CUORE GRANDE MICHAEL FABBRO 🎂🎉🎊