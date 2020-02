Tanti auguri a Nicholas Siega

PISA – Oggi martedì 25 febbraio è il compleanno di Nicholas Siega. L’attaccante nerazzurro giunto all’ombra della Torre Pendente, proveniente dal Cittadella compie 29 anni essendo nato a Novara il 25 febbraio 1991 e si sta rivelando sempre più pedina fondamentale nell’economia del gioco della formazione guidata da mister Luca D’Angelo.

di Maurizio Ficeli

La redazione di Pisanews.net nel farsi interprete dei sentimenti di tutta la tifoseria pisana formula a Nicholas i migliori auguri per il compimento degli anni affinché siano portatori di successi sia a livello personale e calcistico per lui e per il nostro amatissimo Pisa.

AUGURI DI VERO ❤️ GRANDE NICHOLAS SIEGA 🎂🎉🎊