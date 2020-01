Tanti auguri a Simone Perilli

di Maurizio Ficeli

PISA – Passate le feste natalizie lo staff ed i giocatori del Pisa stanno rientrando in città per riprendere gli allenamenti, non prima però di festeggiare un compleanno, quello di Simone Perilli, portiere nerazzurro giunto all’ombra della Torre Pendente proveniente dal Perugia, che proprio oggi compie 25 anni essendo nato a Roma il 7 gennaio 1995.

La redazione di Pisanews, nel farsi interprete dei sentimenti di tutta la tifoseria nerazzurra formula all’estremo difensore di origine capitolina i migliori auguri per il compimento degli anni con auspici di successi personali e calcistici.AUGURI DI CUORE SIMONE PERILLI