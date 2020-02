Tanti auguri ad Alessandro De Vitis

PISA – Oggi, sabato 15 Febbraio è il compleanno di Alessandro De Vitis. Il centrocampista nerazzurro, figlio d’arte, è nato a Piacenza il 15 Febbraio 1992 e si sta confermando sempre più una pedina importante nello scacchiere della squadra allenata da Mister Luca D’Angelo.

di Maurizio Ficeli

La redazione di Pisanews.net nel farsi interprete dei sentimenti di tutta la tifoseria pisana, formula ad Alessandro De Vitis i migliori auguri per il compimento dei suoi 28 anni che siano di auspicio per i migliori successi personali e calcistici per lui e per il nostro amato Pisa.

AUGURI DI VERO ❤️ ALESSANDRO DE VITIS