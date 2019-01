Tanti auguri al difensore nerazzurro Andrea Meroni

PISA – Oggi insieme alla ripresa degli allenamenti a San Piero a Grado per il Pisa ci sarà anche l’occasione da parte di tutto l’ambiente nerazzurro per festeggiare il compleanno di Andrea Meroni, giovane difensore di scuola Empoli, nato a Monza il 9 gennaio 1997 e giunto all’ombra della Torre Pendente proveniente dalla Paganese.

di Maurizio Ficeli

La redazione di Pisanews.net nel farsi interprete dei sentimenti di tutta la tifoseria pisana formula ad Andrea Meroni gli auguri più sinceri per il compimento dei suoi 22 anni affinché siano portatori di successi a livello personale e calcistico sia per la sua carriera che per il nostro Pisa.

AUGURI DI VERO ❤ANDREA MERONI

Foto tratta da Pisachannel