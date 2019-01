Tanti auguri al difensore nerazzurro Fabrizio Brignani

PISA – In questa domenica di sosta per il Pisa in attesa della ripresa del campionato vi e’ l’occasione per festeggiare un’altro compleanno in casa nerazzurra, quello di Fabrizio Brignani giovane difensore di grande prospettiva nato ad Asola in provincia di Mantova il 13 gennaio 1998 e giunto questa estate all’ombra della Torre Pensente proveniente dal Bologna.

di Maurizio Ficeli

La redazione di Pisanews.net nel farsi interprete dei sentimenti di tutta la tifoseria pisana formula a Fabrizio Brignani gli auguri più sinceri per il compimento dei suoi 21 anni affinché siano forieri di successi a livello personale e calcistici sia per la sua carriera che per il nostro Pisa.

AUGURI DI VERO CUORE FABRIZIO BRIGNANI.

Foto tratta da Pisachannel