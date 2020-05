Tanti auguri al Presidente del Pisa SC Giuseppe Corrado

PISA – Giorno di festa in casa nerazzurra e non solo perché è domenica ma in quanto il massimo dirigente del Pisa Sporting Club, il presidente Giuseppe Corrado compie gli anni.

di Maurizio Ficeli

Il numero uno della società di via Cesare Battisti e’ nato a Casale Monferrato in provincia di Alessandria, il 3 maggio 1950, anche se ormai è parmigiano di adozione visto che vive da una vita nella città ducale.

La Redazione di Pisanews nel farsi interprete dei sentimenti di gratitudine dei tifosi pisani augura al Presidente Giuseppe Corrado lunga vita con gli auspici di poter ritornare presto insieme all’Arena a poter esultare per il nostro amato Pisa.