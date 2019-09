Tanti auguri di buon compleanno a Francesco Lisi

PISA – Altro compleanno in casa nerazzurra: Francesco Lisi, centrocampista nerazzurro originario di Roma dove è nato il 3 settembre 1989 non poteva festeggiare nel modo migliore il compimento dei 30 anni essendo stato artefice di una grande prestazione nella gara vinta dal Pisa domenica scorsa contro la Juve Stabia, tra l’altro sua ex squadra.

di Maurizio Ficeli

La redazione di Pisanews, nel farsi interprete dei sentimento dei tifosi nerazzurri formula a Francesco, pedina essenziale di questo Pisa, i migliori auguri di buon compleanno che siano forieri di successi personali e calcistici:

AUGURI DI ❤ FRANCESCO LISI