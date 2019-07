Tanti auguri di buon compleanno a Giovanni Corrado

PISA – È finito il ritiro di Storo e la squadra nerazzurra ha fatto rientro alla base e dopo alcuni compleanni festeggiati in casa nerazzurra oggi ne ricorre uno speciale, quello di Giovanni Corrado amministratore delegato e responsabile dell’area tecnica del Pisa che compie 30 anni essendo nato a Parma il 31 luglio 1989.

di Maurizio Ficeli

Giovanni Corrado che si può decisamente affermare sia uno dei maggiori artefici dietro le quinte sia della promozione in B e sia del mercato che sta conducendo in maniera egregia il Pisa in stretta collaborazione con il Ds Roberto Gemmi.

La redazione di Pisanews nel farsi interprete dei sentimenti di tutti gli sportivi pisani formula a Giovanni Corrado i migliori auguri per il compimento degli anni che siano portatori di successi personali e calcistici per lui e per il nostro amato Pisa.

AUGURI DI VERO ❤️ GIOVANNI CORRADO!!

Nella foto sopra Giovanni Corrado a colloquio con il Ds Gemmi a Storo