Tanti auguri di buon compleanno a Luca Verna

PISA – Anche in questo periodo nel quale i giocatori nerazzurri si godono le meritate vacanze dopo la grande impresa della conquista della promozione in serie B qualcuno di loro festeggia il proprio compleanno. Si tratta del centrocampista nerazzurro Luca Verna uno degli artefici di due promozioni nei cadetti prima con mister Rino Gattuso e poi con Mister Luca D’Angelo dopo il suo ritorno all’ombra della Torre nel gennaio scorso.

di Maurizio Ficeli

Luca Verna compie 26 anni essendo nato a Lanciano in provincia di Chieti il 21 giugno 1993. La Redazione di PISANEWS, nel farsi interprete dei sentimenti dei tifosi nerazzurri,augura al giocatore teatino i migliori auguri per il compimento degli anni che siano forieri di successi futuri per lui e per il nostro Pisa nell’affrontare il prossimo torneo cadetto : AUGURI DI VERO ❤️CUORE, LUCA VERNA!!

