Tanti auguri a Daniele Liotti

PISA – Nell’immediata vigilia della gara di finale playoff di ritorno con la Triestina c’è anche lo spazio per festeggiare un compleanno in casa nerazzurra, quello di Daniele Liotti, il difensore originario di Vibo Valentia giunto a Pisa in questo campionato e proviniente dal Siracusa compie infatti 25 anni essendo nato l’ 8 giugno 1994.

di Maurizio Ficeli

La redazione di Pisanews nel farsi interprete dei sentimenti di tutti gli sportivi pisani formula al calciatore calabrese i migliori auguri per il compimento degli anni che siano di buon auspicio per quel traguardo che tutta Pisa attende.

AUGURI DI VERO ❤️CUORE DANIELE LIOTTI!!